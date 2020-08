Manchester City, riflettori su Pochettino: l'ex Tottenham può ripartire dai citizens

Pep Guardiola è ancora il manager del Manchester City, ma le parti in causa hanno iniziato a fare le proprie valutazioni per il futuro. Il tecnico catalano non ha comunicato niente al club, ma i citizens stanno iniziando a muoversi: secondo quanto riportato dal Sun l'allenatore argentino piace alla dirigenza e preferirebbe rimanere in Premier League. Scenari di mercato plausibili, il valzer delle panchine sembra essere appena iniziato.