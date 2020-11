Manchester City, ritorno di fiamma per Messi: pronta una nuova offerta per l'argentino

Ritorno di fiamma per Leo Messi. L’anno prossimo la Pulce andrà in scadenza di contratto con il Barcellona e potrebbe anche cambiare aria nella finestra estiva di trasferimenti. Secondo quanto riporta The Sun, il Manchester City potrebbe anche tornare all’attacco per arrivare alla stella argentina.