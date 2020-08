Manchester City, Rodri: "Vietato rilassarsi, ma siamo più forti. Vogliamo vincere la Champions"

Alla vigilia della sfida tra Manchester City e Real Madrid, oltre a mister Guardiola, ha parlato anche il centrocampista Rodri. Ecco le sue dichiarazioni: "Siamo concentrati sulla vittoria della Champions League, era ed è il nostro obiettivo principale. Non vediamo l'ora che arrivi la partita di domani, è passato molto tempo dall'andata ma abbiamo pensato molto a questo momento. La squadra è in salute e in forma, ma sarà difficile: partiamo dall'1-2 dell'andata, se giocheremo bene avremo molte possibilità di passare il turno. Col Real però non ci possiamo rilassare, anche con 4 reti di vantaggio. Hanno personalità, ma noi ne abbiamo di più. Siamo più forti e dobbiamo dimostrarlo, altrimenti restano solo opinioni. Questa competizione è molto importante per il club e per tutti noi, non l'abbiamo mai vinta. È il nostro obiettivo principale e bisogna fare un passo alla volta, fino alla finale. Ne abbiamo già vinte due in questa stagione. È stato un anno incredibile, ho imparato tanto e sono cresciuto".