Manchester City, Ruben Dias: "Sono abituato alle pressioni. È una cosa che mi piace"

Il difensore del Manchester City, Ruben Dias, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Porto: "Ho sentito la pressione quando ero giovane, ho sentito la pressione quando sono arrivato in prima squadra al Benfica, quando sono andato in nazionale e anche adesso. Fa parte del calcio, più sali in alto e più pressione hai. Mi piace. La mia mentalità è quella di competere in ogni momento della partita. Farò del mio meglio sin da ora".