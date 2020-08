Manchester City, Sterling negativo al Covid-19: era alla festa di Usain Bolt

Sospiro di sollievo per Raheem Sterling, attaccante del Manchester City. Il calciatore inglese - come riportato da Sky Sports UK - ha effettuato il tampone nelle scorse ore, ma il risultato ha dato esito negativo. Sterling è stato sottoposto al test vista la sua presenza alla festa di Usain Bolt, risultato positivo al Covid-19.

Raheem Sterling has tested negative for coronavirus after attending a party with Usain Bolt in Jamaica on Friday.

— Sky Sports (@SkySports) August 25, 2020