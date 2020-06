Manchester City, Sterling via? Solo per approdare al Real Madrid

Il futuro dell'attaccante Raheem Sterling potrebbe essere lontano dal Manchester City e dall'Inghilterra. Tutto dipenderà dalla sanzione che la UEFA infliggerà al club inglese che potrebbe essere costretto a non giocare la Champions League per una o due stagioni. Se si concretizzasse questa ipotesi in molti lascerebbero il club fra cui anche l'attaccante classe '94 che piace molto all'altra squadra di Manchester, lo United. Secondo l'Indipendent però Sterling sarebbe pronto a lasciare i Citizens solo per approdare al Real Madrid in Spagna, con i Blancos pronti ad accoglierlo avendolo messo nel mirino già da tempo.