Manchester City, Stones rifiuta il Tottenham: la famiglia ha preferito non trasferirsi

vedi letture

John Stones è tra gli esuberi del Manchester City di Pep Guardiola. Il difensore inglese di 26 anni è stato cercato dal Tottenham, che voleva prenderlo in prestito per una stagione, ma ha rifiutato per motivi strettamente familiari: come riporta il Daily Star, la famiglia del giocatore si trova bene a Manchester e non vuole trasferirsi.