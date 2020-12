Manchester City, su Zinchenko c'è l'interesse del Wolverhampton

vedi letture

Secondo quanto raccolto dal Daily Star il Wolverhampton avrebbe manifestato il proprio interesse per Oleksandr Zinchenko, classe ‘96, del Manchester City. Il giocatore ucraino in questa stagione ha collezionato una sola presenza in Premier League (per un totale di appena 12 minuti) e quattro in Champions League.