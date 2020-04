Manchester City, Varane l'obiettivo per la difesa ma il Real Madrid è pronto a blindarlo

Sarebbe Raphael Varane l'obiettivo principale del Manchester City per rinforzare la sua difesa. Pep Guardiola infatti lo ha evidenziato come un rinforzo chiave per la sua squadra ma il Real Madrid non ha alcuna intenzione di lasciarsi scappare il francese. Zidane infatti ritiene Varane fondamentale e avrebbe chiesto ai blancos di blindarlo.