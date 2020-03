Manchester City, Vieira nella lista dei possibili successori di Guardiola

vedi letture

Secondo quanto riportato da The Athetic, Patrick Vieira sarebbe nella shortlist della dirigenza del Manchester City per l'eventuale sostituzione di Pep Guardiola. Il tecnico catalano tuttavia ha giurato amore ai citizens e solo un mese fa aveva dichiarato di essere disposto a restare al Manchester City a meno che non sia il club a mandarlo via. Questo a prescindere da quello che sarà il futuro della squadra che, ricordiamo, è stata esclusa dalla Champions League per le prossime due stagioni. 44 anni, Vieira è alla guida del Nizza dall'estate 2018. Attualmente la squadra è quinta in classifica, a pari punti col Reims e a -9 dalla zona Champions League quando mancano 10 giornate alla fine.