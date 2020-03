Manchester City, Walker: "Prendetevi cura l'uno dell'altro ma per favore restate in casa"

Il difensore del Manchester City Kyle Walker ha scritto un messaggio sul proprio profilo Twitter: "Seriamente, per favore restate a casa. Prendetevi cura l'uno dell'altro in questo momento difficile e controllate i vostri cari senza far loro visita".

On a serious note though, please everyone stay home, look after one another through this difficult time and check in on loved ones but don’t visit them 💙 #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9QnWkcnGrH

