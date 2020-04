Manchester City, Walker rompe la quarantena e si scusa. Il club valuta provvedimenti

Attraverso un comunicato ufficiale, il giocatore del Manchester City Kyle Walker si è voluto scusare pubblicamente per aver rotto la quarantena, organizzando un festino con due prostitute a casa sua: “Voglio scusarmi pubblicamente - ha esordito -. Comprendo che la mia posizione di calciatore professionista porti con sé la responsabilità di essere un modello. Voglio scusarmi con la mia famiglia, i miei amici, il club e i tifosi per averli delusi. Ci sono degli eroi che stanno facendo la differenza in questo momento, le mie azioni sono andate in contrasto con le misure di lockdown, per questo voglio reiterare il messaggio che ho pubblicato nei giorni scorsi: state a casa, state al sicuro”.

Il Manchester City dal canto suo ha fatto sapere che indagherà sulla condotta del giocatore e che valuterà eventuali sanzioni.