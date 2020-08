Manchester City, Zinchenko chiarisce: "Mie parole travisate, Guardiola numero uno"

Il difensore del Manchester City Aleks Zinchenko ha voluto chiarire con un post su Instagram la sua posizione circa alcune dichiarazioni circolate dopo la sconfitta in Champions League contro il Lione: "Ragazzi, devo dire alcune cose su questa intervista. Prima di tutto, non ho detto nulla di negativo sulla nostra tattica, quindi non confondete le mie parole per favore. Spiegavo che noi giocatori comprendiamo gli effetti delle tattiche e come, data la nostra grande esperienza, possiamo adattarci alla tattica che ci viene data. La sera in cui abbiamo perso contro il Lione non significa che il tecnico abbia sbagliato a provarci. Se avete visto le mie interviste in passato e il modo in cui parlo del nostro allenatore, potete credermi. E' il numero uno".