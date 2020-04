Manchester City, Zinchenko: "In UK quarantena tardiva. Sacrificate le persone per l'economia"

L'esterno sinistro del Manchester City, Alexander Zinchenko, ha parlato sul canale Youtube della Federcalcio ucraina della gestione del coronavirus nel Regno Unito: "Inizialmente hanno deciso di non disporre la quarantena. Volevano sacrificare le persone per il bene dell'economia. Alla fine hanno affrontano la realtà, hanno visto cosa stava succedendo nel mondo e hanno deciso di disporre la quarantena. Sfortunatamente un po' in ritardo, secondo me. Per questo in Inghilterra ci sono queste cifre alte".