Manchester United, Alaba troppo caro. I red devils si defilano dalla corsa all'austriaco

Secondo quanto riportato da The Athletic il Manchester United si sarebbe ritirato dalla corsa per David Alaba. Il difensore austriaco, in scadenza di contratto col Bayern Monaco, con ogni probabilità sarà svincolato ma ciò che spaventa i Red Devils è l'ingaggio che rischia di essere fuori dalla portata anche per un club ricco come quello inglese. Real Madrid a questo punto sempre più avanti.