Manchester United, appello ai tifosi: "Non seguiteci, state a casa". Abbonamenti rimborsati

Il Manchester United chiede ai propri sostenitori di rimanere a casa e non tentare di seguire la squadra una volta ripreso il campionato. Il club fa sapere che ai titolari di un abbonamento sarà rimborsato la parte equivalente alle 4 partite rimanenti che non potranno seguire. "Chiediamo collaborazione, non viaggiate verso nessuno stadio in cui giocheremo" fa sapere il club. Ancora non è noto se sarà possibile giocare a Old Trafford o in campo neutro. La squadra, intanto, a differenza di molte, tornerà ad allenarsi nella giornata di domani.