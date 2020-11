Manchester United-Arsenal 0-1, le pagelle: Aubameyang implacabile, Pogba mai in partita

Le valutazioni di Manchester United-Arsenal, gara terminata con la vittoria dei Gunners per 0-1.

MANCHESTER UNITED-ARSENAL 0-1

Marcatori: 69’ rig. Aubameyang

MANCHESTER UNITED

De Gea 6 – Si fa trovare pronto nelle poche azioni in cui viene chiamato in causa. Sul rigore, viene spiazzato da Aubameyang.

Wan-Bissaka 6 – Più intraprendente nella seconda frazione di gioco, quando sono maggiori le sue discese sulla destra e i suoi traversoni.

Lindelof 5,5 – Alterna buone chiusure a qualche incertezza di troppo nel confronto con gli attaccanti avversari.

Maguire 6,5 – Ingaggia un duello con Lacazette, che lo vede vincitore nella quasi totalità dei confronti durante l’arco della gara.

Shaw 5,5 – Poco propositivo sulla fascia sinistra, in una partita non giocata benissimo neanche sul piano difensivo.

Fred 5,5 – Sono rare le occasioni in cui finge da supporto alle punte con i suoi inserimenti in area avversaria. (Dal 62’ Matic 6 – Buon finale di gara, con anche una conclusione verso la porta)

McTominay 6 – Più utile in fase d’interdizione che sul piano dell’organizzazione della manovra dei Red Devils.

Pogba 5 – Il più in ombra nella squadra di Solskjaer. Non domina a metà campo come imporrebbero le sue qualità e commette un ingenuo fallo da rigore.

B.Fernandes 5,5 – Lontano partente del giocatore che ha recitato la parte del leone nello United a partire dallo scorso gennaio. (Dal 75’ Van de Beek s.v.)

Rashford 5,5 – Poco servito dai compagni, fatica a rendersi pericoloso.

Greenwood 6 – Un’occasione nel primo tempo e poco altro da parte del talento classe 2001. (Dal 75’ Cavani s.v.)

ARSENAL

Leno 6 – Nel primo tempo si oppone nel migliore dei modi alla conclusione ravvicinata di Greenwood. Non viene impiegato molte altre volte.

Holding 6 – Pur rimediando un giallo già nel corso del primo tempo, non si risparmia sul piano degli interventi difensivi.

Gabriel 6,5 – Il migliore nella retroguardia dei Gunners, con diverse ottime chiusure tra cui una nel finale su Matic.

Tierney 6 – Buona prova in fase di contenimento per quanto riguarda il settore sinistro della metà campo dell’Arsenal.

Bellerin 6,5 – Si propone con costanza in avanti, guadagnando il rigore in una delle sue sortite offensive.

El Neny 6,5 – Staziona per lo più nella zona nevralgica del campo, chiudendo diverse linee di passaggio per poi far ripartire l’azione.

Partey 6 – Prestazione di sostanza da parte del centrocampista, che prova anche a rendersi pericoloso con una conclusione dalla distanza.

Saka 6 – Buon contributo sulla sinistra, anche se si accende con minore frequenza rispetto ad altre esibizioni.

Willian 6 – Partecipa alla manovra offensiva e, nel primo tempo, sfiora il gol accarezzando la traversa con un sinistro a giro. (Dall’86’ Maitland-Niles s.v.)

Lacazette 5,5 – Viene limitato nel migliore dei modi da Maguire, non avendo molto spazio per dettare legge in area di rigore. (Dal 76’ Nketiah s.v.)

Aubameyang 7 – L’uomo che risolve il match, calciando con freddezza un rigore decretato dall’arbitro nel primo tempo. Aveva già sfiorato la rete anche nei minuti precedenti. (Dall’87’ Mustafi s.v.)