Manchester United-Basaksehir, le formazioni ufficiali: Cavani titolare, non c'è Pogba

Sono ufficiali le formazioni di Manchester United e Basaksehir, che si affronteranno tra poco per il match valido per il quarto turno del Gruppo H della Champions League. Ecco le scelte dei due allenatori: spicca l'assenza di Paul Pogba, che non sarà neanche in panchina.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; Fred, van de Beek; Martial, Fernandes, Rashford; Cavani.

Basaksehir (4-3-3): Gunok; Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli; Turuc, Ozcan, Kahveci; Visca, Ba, Chadli.