Manchester United, Bruno Fernandes: "Sarò felice quando vincerò la Premier League"

vedi letture

Per la terza volta Bruno Fernandes è stato votato come il calciatore del mese in Premier League. Il trequartista del Manchester United ha commentato: "In Premier è già difficile riceverne uno, quindi sono davvero orgoglioso di averne conquistati tre. Sarò felice quando vincerò la Premier League. L'obiettivo dal mio arrivo in Inghilterra, in un club così prestigioso, era vincere la Premier League".