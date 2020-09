Manchester United, c'è anche Gareth Bale fra le ipotesi per l'attacco

Secondo quanto riportato dal Daily Star il Manchester United avrebbe anche Gareth Bale fra le alternative a Jadon Sancho. Il gallese non rientra nei piani di Z‌inedine Zidane e l'ultima stagione al Real Madrid l'ha vissuta da separato in casa. Il giocatore in una recente intervista ha aperto a un ritorno in Premier League e il Real non vede l'ora di liberarsi del suo pesante ingaggio (Bale è il giocatore più pagato della rosa con 15 milioni netti l'anno).