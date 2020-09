Manchester United, c'è l'accordo con Alex Telles fino al 2025: manca l'intesa col Porto

Accordo raggiunto, almeno con Alex Telles. Il Manchester United si muove concretamente per l'esterno del Porto: stando a quanto riportato da ESPN i red devils hanno trovato un accordo con il calciatore fino al 2025. Ora le parti lavoreranno per cercare di convincere il club portoghese: non si parla ancora di cifre, ma serviranno almeno 25 milioni di euro per poter convincere la società lusitana.