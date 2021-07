Manchester United, c'è l'offerta per Varane: pronti 50 milioni per il difensore del Real

Il Manchester United si appresta a piazzare un colpo importante per la difesa. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Marca, i Red Devils sarebbero pronti ad offrire 50 milioni di sterline per arrivare a Raphael Varane, difensore in uscita dal Real Madrid.