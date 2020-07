Manchester United, concorrenza al Barcellona per Pau Torres del Villarreal

vedi letture

Il Manchester United è a caccia di nuovi profili per la prossima stagione. Il club inglese starebbe cercando giocatori giovani per rinforzare la rosa di Solskjeaer in vista del prossimo campionato. Secondo quanto riporta il Times, i Red Devils avrebbero messo nel mirino Pau Torres, difensore in forza al Villarreal e già nel mirino del Barcellona.