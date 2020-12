Manchester United corsaro d'Inghilterra: sono 10 le vittorie esterne consecutive

vedi letture

Il Manchester United è la prima squadra in Inghilterra da 60 anni a questa parte a segnare almeno 2 reti per dieci trasferte consecutive. Record raggiunto nella sfida contro lo Sheffield United, vinta per 3-2. Non solo, si tratta del decimo successo consecutivo in trasferta in una partita di campionato, record che ora i red devils condividono col Tottenham del 1960. Meglio fin qui Chelsea con 11 nel 2008 e Manchester City, 11 vittorie di fila ottenute nel 2017.