Manchester United, Dan James potrebbe essere ceduto in prestito

Potrebbe essere lontano da Manchester il futuro prossimo di Dan James. Secondo quanto riporta il Sun on Sunday, i Red Devils starebbero pensando di cedere in prestito per la prossima stagione l'esterno d'attacco classe 1997 che nella stagione in corso ha totalizzato 27 presenze, 3 gol e 6 assist.