Manchester United, De Gea horror show: notte da dimenticare per il portiere spagnolo

vedi letture

Notte da dimenticare per Davide De Gea. Il portiere del Manchester United si è reso protagonista di due incertezze sui tre gol subiti dalla sua squadra nella semifinale di FA Cup contro il Chelsea. Non è la prima volta che l’estremo difensore spagnolo va incontro ad una partita storta del genere sollevando ancora una volta polemiche in casa Red Devils. "E' irriconoscibile" ha subito esternato l’ex Phil Neville, ora opinionista televisivo mentre per Alan Shearer sarebbe arrivato il momento di “andare oltre” ovvero ingaggiare un altro estremo difensore, ovvero al promettente Dean Henderson.