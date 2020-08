Manchester United, de Gea in bilico: "Ho fiducia nelle mie qualità. Ho sempre aiutato la squadra"

Non è stata una stagione particolarmente facile per David de Gea, che è stato criticato a causa di alcuni errori commessi. Il portiere del Manchester United ha dichiarato a Press Association: "Credo in me stesso. Ho dimostrato le mie qualità in tutti questi anni. La concorrenza non mi spaventa, sono pronto ad aiutare la squadra come ho sempre fatto".