Manchester United, De Gea: "Un sogno questi anni qui. Spero che ce ne siano tanti altri"

David De Gea, portiere del Manchester United, intervistato dai media ufficiali del club inglese, ha parlato della sua lunga permanenza ad Old Trafford, introducendo anche sue aspettative e speranze per il futuro: "Sì, mi sto facendo vecchio. Essere parte di questa società è eccezionale, per me è come se fosse un sogno se ripenso ai quasi 10 anni qui... Spero che potranno essere ancora molti".