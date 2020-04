Manchester United, doppia opzione per Pogba: cessione o rinnovo fino al 2022

Doppia opzione per Paul Pogba. Nonostante lo stop dovuto all'emergenza coronavirus, il giocatore francese sta già pensando al futuro: come riportato dal quotidiano spagnolo Marca, l'ex Juventus vorrebbe lasciare la Premier League già al termine di questa stagione. La volontà è quella di trasferirsi in un altro club: due le destinazioni plausibili, ovvero il ritorno in bianconero o il trasferimento al Real Madrid. In caso contrario lo United sarebbe disposto a rinnovare il contratto di un anno fino al 2022, per evitare di perderlo a parametro zero.