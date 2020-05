Manchester United, ecco le maglie home e away per la stagione 2020-2021

vedi letture

In attesa dell'ok sulla ripartenza del campionato inglese, il Manchester United pensa già alla prossima stagione. Footyheadlines.com ha pubblicato le nuove maglie che i Red Devils utilizzeranno in casa e in trasferta per la stagione 2020-2021. Di seguito le immagini dei kit home e away dei rossi inglesi.