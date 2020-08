Manchester United, fiducia per il trasferimento di Sancho: ma manca l'ok del giocatore

Prosegue il forcing da parte del Manchester United per poter convincere Jadon Sancho. Il giocatore inglese è ormai da tempo nel mirino dello United, secondo le ultime indiscrezioni riportate da ESPN c'è anche il via libera del Borussia Dortmund per trovare un accordo tra i red devils e gli agenti del giocatore. Al momento però non c'è un punto di contatto con lo stesso Sancho: c'è ottimismo, ma la trattativa potrebbe essere più complicata del previsto.