Manchester United, follie per il talento Bellingham: pronti 60 milioni

Il Manchester United è pronto a fare follie per Jude Bellingham, giovanissimo talento del Birmingham City. Il baby prodigio sembrava essere molto vicino al Borussia Dortmund, ma come riporta il quotidiano inglese The Sun i Red Devils sono pronti a sbaragliare la concorrenza con una super offerta da quasi 60 milioni di euro. Il Manchester United sarebbe poi disposto a lasciare il ragazzo in prestito al Birmingham per una stagione, in modo che possa completare il proprio percorso ci crescita.