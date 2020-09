Manchester United, Greenwood si scusa: "Irresponsabile da parte mia aver violato i protocolli"

L'attaccante del Manchester United Mason Greenwood si è scusato ai taccuini del sito ufficiale del club dopo l'episodio che lo ha visto protagonista insieme a Foden: "E' stato irresponsabile da parte mia violare i protocolli Covid-19 che sono in atto per proteggere i giocatori, lo staff e il pubblico. In particolare voglio scusarmi con Gareth Southgate per averlo deluso quando aveva mostrato grande fiducia in me. Giocare per l'Inghilterra è stato uno dei momenti più belli della mia vita e devo solo incolpare me stesso per questo enorme errore. Prometto alla mia famiglia, ai tifosi, al Manchester United e all'Inghilterra che questa è una lezione da cui imparerò".