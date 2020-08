Manchester United, i legali di Maguire chiedono il rinvio del processo per i fatti in Grecia

Giorni complicati per il difensore del Manchester United Harry Maguire, fermato in Grecia dopo una lite con degli agenti di polizia locali. Oggi c'è stato il primo processo per il calciatore dei red devils, ma i legali hanno chiesto il rinvio per via del poco tempo a disposizione. A riportarlo è Sky Sports UK.