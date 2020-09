Manchester United, il mirino si sposta su Dembele: pronta l'offerta al Barcellona

Manchester United scatenato sul mercato. I Red Devils sono a caccia di un attaccante esterno da affidare a Solskjaer e, vista la difficoltà nell’arrivare a Sancho, starebbero sondando altri profili. Uno dei giocatori già cercati in passato è Ousmane Dembélé ma il Barcellona non sarebbe disposto a cederlo in prestito. Per questo motivo che, riporta il Daily Express, sarebbero pronti all’offerta da 55 milioni di sterline per il francese.