Manchester United, il piano Upamecano: l'anno prossimo avrà clausola da 42 milioni

Come riporta Star on Sunday, il Manchester United sta lavorando a un colpo in previsione dell'anno prossimo. Si tratta di Dayot Upamecano, ambito difensore di proprietà del Lipsia, sul cui contratto è presente una clausola per quanto riguarda la prossima stagione. A partire dal giugno 2021, infatti, il centrale francese classe '98 avrà una clausola rescissoria di 42 milioni di euro, poco più. I Red Devils puntano quindi ad attendere il termine di quest'annata, per poi pagarla.