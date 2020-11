Manchester United, infortunio per De Gea: sbatte contro il palo nel tentativo di salvare un gol

vedi letture

David De Gea ha battuto il ginocchio sinistro sul palo nel tentativo di evitare la rete su punizione di James Ward-Prowse, che era valsa il provvisorio 2-0 per il Southampton al termine del primo tempo (il Manchester United ha poi rimontato e vinto per 2-3, ndr). Il nazionale spagnolo è stato sostituito durante l'intervallo da Dean Henderson, che è stato elogiato da Solskjaer per il debutto in campionato: "David farà degli esami. Si spera che ci possa essere mercoledì, ma non ne sono sicuro. Dean ha giocato bene. È un portiere abituato a parlare tanto con i difensori, vuole organizzare la sua squadra. Non ha fatto grandi parate da fare ma è stato sicuro nelle uscite".