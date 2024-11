Ufficiale Manchester United, inizia l'era Amorim. E Van Nistelrooy è la prima 'vittima'

Coesistenza impossibile. Ruben Amorim deve aver pensato questo di Ruud van Nistelrooy, che oggi ha lasciato nuovamente il Manchester United come conseguenza dell'approdo del portoghese in biancorosso: "Il Manchester United conferma che Ruud van Nistelrooy ha lasciato il club. Ruud era tornato in estate e ha guidato la squadra nelle ultime quattro partite come allenatore ad interim. Ruud è, e sarà sempre, una leggenda del Manchester United.

Siamo grati per il suo contributo e per l'approccio che ha mantenuto nel suo ruolo durante il tempo trascorso con il club. Sarà sempre il benvenuto a Old Trafford. Anche Rene Hake, Jelle ten Rouwelaar e Pieter Morel hanno lasciato il club, e auguriamo loro il meglio per il futuro. Confermeremo la composizione completa dello staff tecnico della prima squadra maschile a tempo debito", si legge sul sito ufficiale del club.