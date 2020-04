Manchester United, Jadon Sancho pronto a dire no senza qualificazione alla Champions League

Una delle squadre più interessate a Jadon Sancho è il Manchester United. La squadra inglese da tempo sta lavorando all'acquisto del gioiello del Borussia Dortmund ma come spiega il The Sun l'attaccante rifiuterebbe la proposta dei Red Devils nel caso in cui la squadra di Solskjaer non riuscisse a trovare la qualificazione alla prossima edizione di Champions League.