Manchester United, l'apertura del Sunday Express: "Campioni o fessi"

vedi letture

Il Manchester United è attualmente terzo in classifica, ma oggi dovrà giocare lo scontro diretto contro il Leicester: basterà un pareggio per strappare il pass per la Champions League, ma in caso di k.o. potrebbe ritrovarsi fuori e quindi in Europa League. "Campioni o fessi", titola in prima pagina il Sunday Express.