Manchester United, l'ex Sampdoria Romero spinge per trasferirsi all'Everton di Ancelotti

Possibile nuova avventura per Sergio Romero, portiere argentino che in Italia ha vestito la maglia della Sampdoria. Come riporta oggi il Times, infatti, l'estremo difensore attualmente relegato al ruolo di terza scelta tra i pali del Manchester United starebbe spingendo per trasferirsi all'Everton di mister Ancelotti, dove si contenderebbe con Pickford i guantoni da titolare.

Romero, classe '87, è a Old Trafford ormai dal 2015.