Manchester United, la strana gestione dei cambi di Solskjaer: 5 tutti assieme all'80° minuto

Davvero strana la gestione delle sostituzioni di Ole Gunnar Solskjaer nella sfida di questa sera fra il suo Manchester United e lo Sheffield United. Il tecnico norvegese infatti ha deciso di effettuare tutte e cinque le sostituzioni a sua disposizione in contemporanea a dieci minuti dalla fine. Così all’80° minuto il gioco si è interrotto per permettere questo fiume di sostituzioni: dentro Ighalo, Andreas Pereira, McTominay, James e Mata, fuori Martial – mattatore della gara con una tripletta – Pogba, Bruno Fernandes, Rashford e Greenwood. Un unicum in questa primo scorcio di ripresa con le cinque sostituzioni per parte, anziché le canoniche tre, con la curiosità di capire se si tratterà di un caso unico o meno.