Manchester United, la terza maglia è a strisce bianconere

Il Manchester United ha svelato la terza maglia per la stagione 2020/21. I red devils saranno bianconeri a strisce oblique. Adidas, sponsor tecnico, ha preso ispirazione da una vecchia partita che lo United giocò nel 1910, in un'amichevole contro lo Sheffield United. Il rosso appare nelle famose tre strisce dello sponsor tecnico, del suo logo e in quello del club.