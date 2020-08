Manchester United, Matic: "L'anno prossimo lotteremo fino alla fine per vincere la Premier"

vedi letture

In un'intervista rilasciata alla rivista ufficiale del Manchester United, Nemanja Matic ha rivelato il suo sogno per il futuro: "Io, personalmente, vorrei vincere la Premier League con il Manchester United. Penso che il nostro club debba sempre lottare per il titolo. Dobbiamo sempre cercare di fare il meglio per questo club, cosa che stiamo facendo al momento, e penso che non possiamo permettere a nessun club di vincere il campionato sette o 10 partite prima della fine della stagione. Quindi dobbiamo combattere fino alla fine. Certo, abbiamo una squadra giovane, ma questa non può essere una scusa. Penso che questi giovani giocatori abbiano già qualche stagione alle spalle. Quindi, dalla prossima stagione, dobbiamo lottare per il titolo. Non so se vinceremo ma sono sicuro che potremo combattere fino alla fine".