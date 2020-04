Manchester United, non solo Sancho: Havertz altro obiettivo in Bundesliga

Kai Havertz sembra essersi già promesso al Bayern Monaco, ma molti club daranno battaglia fino all'ultimo per assicurarsi il giovane talento del Bayer Leverkusen. Come riporta lo Standard, anche il Manchester United sarebbe disposto a fare follie per il giocatore. I Red Devils guardano in Germania per rinforzarsi: dopo Jadon Sancho, il nuovo obiettivo è Havertz.