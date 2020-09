Manchester United, occhi su Brooks del Bournemouth ma il tempo stringe

Manchester United molto attivo sul mercato. Secondo quanto riportato dal Daily Star, i Red Devils potrebbero provare l’assalto per inserire un tassello nel centrocampo di Solskjaer. Gli occhi sarebbero puntati su David Brooks del Bournemouth per un’operazione che non sarebbe molto facile in quanto i tempi sono ridotti visto che il gong del mercato è previsto per lunedì prossimo.