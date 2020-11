Manchester United, offerta per il giovane talento Diaby: secco no del Bayer Leverkusen

Il Manchester United ha messo nel mirino Moussa Diaby, attaccante classe '99 in forza al Bayer Leverkusen. Secondo quanto riportato da Sport Bild le Aspirine avrebbero detto no ai Red Devils: il club tedesco, al momento, non ha intenzione di ascoltare offerte per il giovane talento francese, legato al Bayer fino al 2024.