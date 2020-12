Manchester United, offerto il rinnovo a Fosu-Mensah. Ma Hertha e Marsiglia non demordono

Secondo quanto riferito da Sky Sports il Manchester United avrebbe offerto un rinnovo fino al 2024 al difensore Timothy Fosu-Mensah che andrà in scadenza la prossima estate. Il giocatore classe '98 al momento non avrebbe ancora sciolto le proprie riserve attratto dalle offerte di Marsiglia ed Hertha Belino che sarebbero disposti anche a pagare allo United una piccola somma per averlo fin da gennaio e anticipare così la concorrenza di altri club che punterebbero ad averlo a parametro zero nella prossima estate.