Manchester United, per Sancho non più di 50 milioni ma il Borussia ne vuole almeno 100

vedi letture

Continua a tenere banco in casa Manchester United la vicenda legata a Jordon Sancho. L’esterno d'attacco del Borussia Dortmund piace molto ai Red Devils per la prossima stagione e potrebbe essere una calda pista di mercato per questa estate. Tuttavia, secondo quanto riporta Sky Sports UK, gli inglesi non sarebbero disposti a pagare più di 50 milioni di sterline per il giocatore mentre i gialloblu della Ruhr vorrebbero un’offerta minima di 100 milioni.