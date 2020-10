Manchester United, Pogba: "A tutti piacerebbe giocare nel Real Madrid. Sarebbe un sogno"

vedi letture

"A tutti piacerebbe giocare nel Real Madrid. Sarebbe sicuramente un sogno", così Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Nazionale francese. "Un giorno mi piacerebbe giocarci, ma per adesso sono un giocatore del Manchester United e amo il mio club. Darò il massimo per riportare il club dove merita"

Il rinnovo con il Manchester United?

"Se ne è parlato fin troppo, io preferisco concentrarmi sul campo. Non ho ancora parlato con Ed Woodward. Presto arriverà il momento in cui club verrà a parlarmi e magari mi proporrà qualcosa. Per ora non c'è niente, non posso parlare di qualcosa che non conosco".